GINKGO BILOBA PARA QUE SERVE ? É BOA PARA MEMÓRIA ?

A Ginkgo Biloba é uma planta que sobreviveu ao ataque nuclear na cidade de Hiroshima, no Japão durante a Segunda Guerra Mundial.

Assim sendo, ela se trata de uma das espécies de plantas mais antigas do mundo

Inclusive sendo capaz de sobreviver por cerca de 1000 anos em um terreno com pouquíssimos nutrientes. Impressionante, não é mesmo?

Em todo caso, se acredita que ela oferece vários benefícios para a saúde, sendo usada há muito tempo, e muito das vantagens que ela apresenta são até mesmo cientificamente comprovadas.

Por conta disso, as suas folhas tendem a serem utilizadas em chás fitoterápicos e hoje a indústria farmacêutica vende essa planta também em formato de cápsulas e em pó.

No entanto, como já era de se imaginar, existem vários questionamentos com relação a Ginkgo Biloba.

Afinal de contas, antes de fazer a compra de qualquer produto você precisa saber tudo sobre ele, certo?

Portanto, abaixo você vai sanar todas as suas dúvidas, entendendo assim porque essa planta é tão importante e porque deve fazer parte da sua rotina.

O que é Ginkgo Biloba?

A Ginkgo Biloba, que tem o nome científico de Salisburia Adiantifolia, consiste em uma árvore chinesa e as suas folhas são usadas há muito tempo na medicina herbal para combater e tratar diversas doenças.

Só para se ter uma ideia, ela é uma grande árvore que consegue sobreviver por até mil anos, sendo assim considerada uma das espécies mais antigas do mundo.

Então, entre as suas propriedades é possível encontrar os terpenoides e flavonoides.

Os flavonoides, por exemplo, é um antioxidante que ajuda na defesa do corpo, sendo capaz de amenizar várias doenças e combater até mesmo o envelhecimento precoce.

Por sua vez, os terpenoides apresentam propriedades consideradas anti-inflamatórias, anticancerígenas e antidepressivas.

Por conta disso tudo, essa planta passou a ser estudada de forma mais frequente, sendo até mesmo considerada capaz de combater problemas de demência, como é caso do Alzheimer.

Aliás, ela também tem efeitos bastante positivos na redução dos sintomas da TPM, melhorando a circulação sanguínea, a saúde dos olhos e combatendo problemas de ansiedade e depressão.

Portanto, fica evidente porque essa planta vem ganhando cada vez mais popularidade no mundo, não é mesmo?

Por conseguinte, hoje ela é comercializada facilmente em cápsulas, onde todas as suas propriedades são mantidas, oferecendo mais saúde e qualidade de vida para que faz uso dele no dia a dia.

Para que serve Ginkgo Biloba?

Como já foi visto um pouco acima, fica nítido que a ginkgo biloba para que serve tem várias funções, não é mesmo?

Assim sendo, as suas folhas tendem a serem usadas para tratar doenças, como é o caso da bronquite e asma, por exemplo.

Além disso, ela serve para auxiliar no tratamento de Alzheimer, zumbido, demência, depressão e muitos outros problemas.

Tudo isso porque ela tem na sua composição os flavonoides, que tem uma forte capacidade antioxidante, e os terpenoides, que possui capacidade anti-inflamatória.

Isto posto, quando unidos eles melhoram a circulação do sangue, ajudam as atividades do cérebro e reduzem os riscos de várias doenças, como diabetes, por exemplo.

À vista disso, é extremamente recomendado que as pessoas comecem a fazer uso da Ginkgo Biloba em cápsulas.

Isso porque, você vai usufruir dos vários benefícios que ela pode oferecer e abaixo você vai conhecer um pouco sobre eles.

Benefícios da Ginkgo Biloba

Existem vários benefícios atrelados ao consumo adequado da ginkgo biloba beneficios e você precisar estar ciente de cada um deles.

Desse modo, você vai entender porque deve fazer o consumo das cápsulas dessa planta hoje mesmo. Então, veja!

Melhora a concentração e cognição

Essa planta tem um efeito muito semelhante ao donepezil, ou seja, ela melhora a transmissão dos sinais entre os neurônios.

Dessa forma, há uma melhor concentração e, é claro, na cognição também, o que é fundamental para que você seja mais focado.

Ajuda na saúde dos olhos

A Ginkgo Biloba memória tem nas suas propriedades uma substância capaz de prevenir danos nas membranas dos olhos, que ocorre através da ativação das plaquetas.

Aliás, em diversos casos de degeneração ocular por conta da idade essa planta se mostrou impressionante, sendo capaz de preservar a boa visão e diminuir os danos no tecido ocular.

Reduz o risco de demência

Só para se ter uma ideia, essa planta já foi utilizada em pacientes com declínio mental por conta da idade.

Então, o resultado foi incrível, já que ela foi capaz de melhorar a memória e até mesmo o desempenho cognitivo dessas pessoas.

Diminui o risco de formação de trombos

É de conhecimento geral que as plaquetas consistem em partículas dentro do sangue e que são responsáveis pela coagulação sanguínea.

Por sua vez, a coagulação do sangue é de fundamental importância para o corpo, mas em algumas situações podem acontecer agregações de plaquetas bastantes intensas.

Por conseguinte, há um grande risco de você sofrer com trombose, ataques cardíacos e até mesmo derrames.

Contudo, a Ginkgo Biloba pode ajudar nisso, pois ela age evitando essa agregação mais agressiva, o que significa que ela reduz os riscos de trombos.

Melhora a circulação do sangue no cérebro

Essa planta melhora a circulação do sangue no corpo todo, o que significa que há uma melhora também na região do cérebro.

Portanto, a Ginkgo acaba sendo benéfica por ajudar em casos de tonturas, como é o caso da labirintite mais leve.

Além disso, muitas vezes ela é usada também como forma de auxiliar no tratamento da enxaqueca.

Reduz os sintomas da TPM

Os sintomas da TPM podem ser bem fortes em algumas mulheres, que tendem a sofrer durante essa fase todos os meses.

Entretanto, a Ginkgo também é ótima para reduzir esses indícios, já que ela atua controlando a alteração de humor, amenizando as dores nas mamas, combatendo o desconforto da musculatura e eliminando até mesmo a dor de cabeça.

Combate ao estresse a depressão

As pessoas que fazem uso dessa planta em cápsulas diariamente conseguem lidar melhor com o estresse.

Isso porque, ela atua de modo direto nos hormônios do estresse, como é o caso do cortisol, por exemplo.

Por conta disso, ela também tem se mostrado bastante eficiente no combate a depressão, que é um problema sério e que vem se tornando cada vez mais comum na vida moderna.

Além disso, há outros benefícios da Ginkgo Biloba, veja:

Regular a pressão arterial;

Aumenta a concentração;

Melhora a libido;

Ajuda na melhor circulação do sangue;

Minimiza a claudicação intermitente.

Logo, fica nítido que essa planta oferece várias vantagens e o seu consumo acaba sendo benéfico para a saúde como um todo.

Contudo, isso só acontece quando você faz o uso correto das cápsulas da Gingko.

Como tomar Ginkgo Biloba?

Como já foi dito, hoje você encontra Ginkgo Biloba Como tomar em cápsulas, que é o modo mais eficiente de consumi-la.

No entanto, só é possível usufruir dos benefícios quando você faz o uso correto dela, ou seja, na medida exata.

Sabendo disso, esteja ciente que em comprimido a quantidade recomendado é de 1 ou 2 cápsulas por dia.

No caso dela em 120 gramas, por exemplo, você deve ingeri-la de 12 em 12 horas, ou seja, duas vezes ao dia.

Caso prefira, é possível começar apenas com uma cápsula, assim você vai acostumando seu organismo a ela.

É válido salientar que você não deve ultrapassar a quantidade de 2 comprimidos por dia, combinado?

Além disso, em caso de qualquer dúvida com relação ao consumo basta que você leia as informações que vem no rótulo do produto.

Desse modo, você vai usar a quantidade correta e recomendada pelo fabricante.

Ginkgo Biloba tem efeitos colaterais?

Não existem muitos efeitos colaterais ligados ao consumo da ginkgo biloba bula, porém eles podem surgir quando você ultrapassa a quantidade recomendada e os principais são:

Diarreia;

Tontura;

Náusea;

Dores de cabeça.

Portanto, é sempre necessário salientar que você deve respeitar a dosagem recomendada pelo fabricante.

Desse modo, você vai ter a garantia de só usufruir das vantagens dessa planta que, como visto, são muitas.

No mais, existe certos grupos de pessoas que não podem fazer o uso da para que serve ginkgo biloba, como:

Idosos;

Crianças;

Lactantes.

Afinal de contas, elas estão em fases da vida em que é necessário ter orientação médica para qualquer produto que forem tomar.

