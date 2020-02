Gleici confirma fim do namoro com ex-BBB Wagner

Gleici Damasceno confirmou o fim do namoro com Wagner Santiago nesta quinta-feira (6). Ao ser questionada por um fã no Stories do Instagram se estava solteira, a acreana respondeu que “sim”, fazendo sinal de positivo em uma selfie. A estudante e o artista visual engataram romance no reality show e ficaram juntos por quase dois anos, entre algumas idas e vindas. Em janeiro, o jornal “Extra” noticiou que Gleici e Wagner não estavam mais juntos. A relação, segundo a publicação, terminou em dezembro do ano passado, mas os dois seguem amigos.

Gleici Damasceno tinha planos de morar com curitibano

Em 2019, Gleici falou sobre o relacionamento com Wagner e destacou que não tinha pressa para casamento com o artista visual. Na época, ele estava se dividindo entre sua casa no Paraná e a da estudante em São Paulo. “Ao contrário do que as pessoas imaginam, não moramos juntos. Mas passamos a maior parte da semana juntos. A gente tem vivido um dia de cada vez. Temos ideias parecidas, nos damos muito bem e estamos muito felizes com tudo que nos aconteceu após o BBB”, afirmou ele.

Ex-BBB se dividia entre a cidade natal e casa da namorada em SP

Segundo Gleici, o casal não havia definido uma data par dividir o mesmo teto. “Geralmente, ele vai lá para casa e fica nesse bate e volta. Mas cada um tem seu lugar. A gente tem planos de morar junto, mas não é nada muito concreto ainda. Pensamos em nos casar, mas futuramente. Nós não colocamos pressão nisso. Quando tiver que ser, será. Nosso relacionamento é muito leve e tranquilo. Nossas famílias não cobram casamento, eles não perguntam sobre isso”, explicou a jovem de 24 anos.

Estudante revelou que Wagner era o mais ciumento da relação

Questionado sobre quem seria o mais ciumento da relação, Gleici entregou: “Ele é o mais ciumento”. Wagner concordou e completou: ‘Ela é muito prática, muito bem resolvida e precisa de um pouco de paciência comigo nesse assunto”. Ele, porém, ressaltou que a acreana é quem puxava a DR: “É sempre ela, mas eu não fujo. A gente fica horas debatendo um assunto até se resolver”. No mesmo ano, o casal se envolveu em um acidente de trânsito em Rio Branco (AC). O Fiat Cronos branco de Gleici, dirigido por Wagner, atropelou um idoso que estava em uma bicicleta. O ciclista foi levado para um hospital da região, atendido por um neurologista e depois liberado. “Passei por algo que eu não queria ter passado. Às vezes é difícil aguentar algumas coisas”, desabafou a estudante.

(Por Patrícia Dias)