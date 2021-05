Globo decide não renovar contrato com Juliette após ‘BBB’

A vencedora do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire, está numa maratona de entrevistas, trabalhos e campanhas publicitárias. Mesmo assim, os boatos de que a paraibana seria apresentadora do “É de Casa”, da TV Globo, são falsos. A própria emissora e a assessoria de imprensa da advogada negaram tais notícias.

“O contrato com a Juliette terminou ao final do BBB 21 e não foi renovado”, afirmou a Globo à Quem. Gilberto Nogueira, também do BBB21, é o único que foi efetivamente contratado pela emissora. Veja o comunicado da assessoria de imprensa de Juliette:

Fonte: ISTOÉ