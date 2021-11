Globo demite Camila Queiroz e faz comunicado ‘sincerão’

Camila Queiroz está fora da Globo. A atriz não vai nem mesmo participar da reta final das gravações de ‘Verdades Secretas 2’, folhetim em que é uma das protagonistas. A emissora e artista tiveram problemas na negociação do vínculo.

Em comunicado ‘sincerão’, a Globo afirmou que Camila queria determinar o futuro da sua personagem, além de se garantir em uma eventual nova temporada.

“A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2, novela em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias. Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis”, diz a nota.

“A Globo, então, decidiu concluir Verdades Secretas 2 sem a participação da atriz. A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama”, conclui.

Logo após a divulgação da notícia, a intérprete de Angel fez um post enigmático no Twitter: “Tentei ter razão, mas a saúde mental venceu. Depois volto aqui pra conversar com vocês”.

A relação entre Camila Queiroz e Globo já estava abalada por acordo anterior da atriz com a Netflix.

Fonte: Terra