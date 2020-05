Globo diz que Bonner é alvo de intimidação.

A Rede Globo publicou nota de repúdio a uma campanha de intimidação promovida contra o apresentador do “Jornal Nacional”, William Bonner. O jornalista vem sendo alvo de ataques desde que fraudadores usaram o CPF do filho dele para dar entrada em pedido de auxílio emergencial de R$ 600, benefício dado pelo governo aos mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a emissora, tanto Bonner quanto a filha dele receberam, por WhatsApp, mensagens vindas de um número com código de área de Brasília, contendo uma lista de endereços relacionados a ele e números de CPFs do jornalista, de sua mulher, seus filhos, pai, mãe e irmãos.

“A Globo o apoiará para que os autores dessa divulgação de seus dados fiscais, protegidos pela Constituição, sejam encontrados e punidos. William Bonner é um dos mais respeitados jornalistas brasileiros e nenhuma campanha de intimidação o impedirá de continuar a fazer o seu trabalho correto e isento. Ele conta com o apoio integral da Globo e de seus colegas, e está amparado pela Constituição e leis desse país”, diz a nota da emissora.

Fonte: UOL