Globo estuda proposta para o Flamengo por jogos em finais

A Globo ainda não desistiu de transmitir os jogos do Flamengo no Campeonato Carioca. Até o momento, o Rubro-Negro não entrou em acordo com a emissora sobre os direitos de transmissão dos jogos, mas as partes seguem negociando e em busca de um ‘final feliz’.

Segundo o UOL, a emissora estuda fazer uma proposta por jogos avulsos do Flamengo nas fases decisivas do estadual – isso inclui Taça Guanabara, Taça Rio e finais do Carioca. A Globo entende que isso seria uma forma de não deixar o telespectador na mão e fazer as transmissões da final.

A Globo aguarda o desdobramento do campeonato para formalizar a proposta. Porém, a vontade do Flamengo em fechar este tipo de negócio pode ser um entrave na negociação. O clube já sinalizou que prefere negociar um contrato mais longo e ainda receber mais.

O diretor de direitos esportivos da Globo, Fernando Manuel Pinto, conversou com o LANCE! recentemente, e revelou que existem conversas diárias entre o clube e emissora. Questionado sobre um possível acerto na reta final do estadual, ele afirmou que as portas estão abertas.

– Nunca se desiste de um acordo. Tem que deixar, como eu disse, a porta aberta sempre, mas com muita responsabilidade, muito critério, sobre quais as possibilidades que temos sobre esse acordo. Não se administra um negócio como este sem padrão e sem ser muito responsável e atento aos critérios. E isso que temos feito neste momento – afirmou.

