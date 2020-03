Globo reduz plateia do Encontro para evitar coronavírus

A proliferação do coronavírus no Brasil tem feito a Globo analisar se vai manter ou não as plateias dos seus programas de auditório. No entanto, nesta quinta-feira (12), Fátima Bernardes revelou uma decisão no Encontro.

A apresentadora explicou, ao vivo, que a direção do matinal reduziu o número de convidados do seu auditório. “Nossa plateia está com o número menor de visitantes. Foi uma medida de segurança adotada nos Estúdios Globo, exatamente para que a gente diminua o contato entre as pessoas“, garantiu.

“Normalmente, recebemos 120 pessoas. Hoje, esse número foi reduzido pela metade. A nossa torcida é para que a gente possa logo, logo, ter todos os lugares ocupados novamente, recebendo as pessoas com segurança”, completou Fátima Bernardes, logo na abertura da atração.

Cabe lembrar que, até a manhã desta quinta, o Ministério da Saúde confirmou mais de 70 casos pelo país. Esse número, porém, não leva em conta outros 19 casos já informados por outros órgãos.

Já o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu que todos os países “redobrem” o comprometimento contra a pandemia de coronavírus. Por isso, os canais de TV estão analisando as decisões que tomarão internamente.

Fonte: Terra