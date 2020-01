Globo tem 2 possíveis nomes para substituir Huck

Ainda é cedo, mas, ao que tudo indica, Luciano Huck deixará a programação da Globo no fim deste ano ou, no mais tardar, no começo de 2021.

A razão todo mundo sabe: dedicar-se à política e ao sonho de ser presidente da República.

Diante do buraco que ficará na programação dos sábados caso sua saída se confirme, a alta cúpula global discute discretamente sobre quem seria o substituto. Rodrigo Faro e Tiago Leifert são os mais cotados.

A emissora e Faro negam qualquer tratativa — e Faro afirma que do domingo, dia em que comanda o Hora do Faro, na Record, não arreda pé. Se a Globo quiser o apresentador, terá de preparar o cofre: o contrato de Faro com a TV de Edir Macedo vai até 2023.

Fonte: MSN