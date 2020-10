Globo tenta alterar horário das transmissões de futebol em 2021

A Globo iniciou junto à CBF um processo para tentar implantar novos horários para a realização das partidas de futebol a partir do ano que vem.

De acordo com o jornalista Flávio Ricco, do R7, a montagem da grade da emissora pode também passar por essa mudança para 2021. No entanto, ainda não há uma decisão e o martelo ainda não foi batido entre as partes envolvidas.

Caso essas mudanças, de fato, ocorram, as alterações devem significar o fim de uma tradição na programação, que por muitos anos reserva os jogos do Campeonato Brasileiro para as noites de quarta-feira, por volta de 21h30, e as tardes de domingo, às 16h.

A emissora e a entidade esportiva sempre receberam muitas críticas, a respeito das faixas em que as disputas ocorrem, sobretudo nos eventos realizados no meio da semana.

A Globo é dona dos direitos de transmissão na TV aberta dos jogos do Brasileirão, assim como Campeonato Paulista, Mineiro e Gaúcho, entre outros, além da Copa do Brasil.

O contrato para a exibição dos torneios está assegurado pelo canal dos Marinho até 2024. Cabe ressaltar que, neste ano, a Globo perdeu os direitos da Copa Libertadores e desde agosto o torneio é do SBT.

Fonte: RD1