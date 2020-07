Globo tenta novamente impedir transmissão de jogo do Fla

Uma novela que ainda renderá diversos capítulos. Assim pode ser definido o imbróglio entre Flamengo e Rede Globo, que, nesta terça-feira, entrou com recurso para tentar mudar a decisão do juiz Ricardo Cyfer, da 10ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e que, na última segunda-feira, indeferiu o pedido de liminar da emissora e, consequentemente, manteve a posição da nova Medida Provisória (984), assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande e foi confirmada pelo LANCE!.

A Globo, agora, aguarda uma apreciação por parte dos responsáveis em tempo hábil, a fim de evitar que o Fla transmita os jogos em que for mandante neste Campeonato Carioca – como o desta quarta-feira, diante do Boavista. O pedido foi protocolado, mas o clube segue confiante em mais uma vitória na Justiça.

Em fase de autuação, o processo tem como próximo passo um relator a ser sorteado e que decidirá, sozinho, o desfecho do caso.

Caso o Flamengo receba uma nova decisão positiva ou permaneça o cenário atual, a transmissão do jogo contra o Boavista será realizada através da FLA TV, com imagens e já agendada no YouTube para iniciar às 19h30 desta quarta.

O Flamengo, que chegou a citar um “abuso” por parte da emissora ao apresentar os seus argumentos no caso, mira recordes nesta transmissão.

Fonte: Terra