Glória Menezes e Tarcísio Meira são internados com covid-19

Glória Menezes e Tarcísio Meira foram internados com Covid-19 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última sexta-feira (6). A atriz está em observação mas seu quadro é menos grave, já o ator foi entubado e encaminhado para UTI.

De acordo com Fábia Oliveira, colunista do jornal O Dia, o casal chegou junto no hospital e causou comoção. Mesmo cansados, foram gentis com os pacientes e profissionais da saúde presentes.

Tarcísio tem 85 anos de idade e Glória 86. Ambos receberam a segunda dose da vacina contra Covid-19 em março na cidade de Porto Feliz, interior de São Paulo.

Até o momento nenhuma atualização sobre o estado de saúde do casal foi revelada. Os dois estão juntos desde 1962 e são pais de Tarcísio Filho. Na televisão trabalharam em diversas novelas, com destaque para “O Beijo do Vampiro” (2002), “Belíssima”(2005), “Tititi” (2010) e “Verão 90” (2019).

Fonte: Popline