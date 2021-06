Goleada do São Paulo sobre o 4 de Julho entra para história

O São Paulo não tomou conhecimento do 4 de Julho-PI e atropelou o adversário por 9 a 1, no Morumbi. Além de carimbar a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil, a goleada entrou na história do equipe em sua casa.

A vitória se tornou a segunda maior goleada do Tricolor jogando no Morumbi, ficando atrás apenas de um 10 a 0 sobre o Botafogo, da Paraíba, na Copa do Brasil de 2001.

Na última terça-feira, Dudu Beberibe, com 30 segundos, abriu o marcador para os piauienses, mas Luciano, duas vezes, Pablo, três vezes, Gabriel Sara, Rigoni, Bruno Alves e Chico Bala, contra, marcaram para o Tricolor.

– Eu falo sempre que a história do São Paulo é muito rica, e ela não é mérito desse elenco, assim como os momentos difíceis. Estamos escrevendo uma nova história. Acabou o Paulistão, agora se inicia outra com um time que quer ser protagonista e competitivo – disse o técnico Hernán Crespo após a vitória.

Agora, o São Paulo vira a chave para a disputa do Brasileirão. No próximo domingo (13), o Tricolor enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte, às 16h.

VEJA AS MAIORES GOLEADAS DO SÃO PAULO NO MORUMBI

1º) 28.03.2001 Copa do Brasil 10 X 0 Botafogo (PB)

2º) 08.06.2021 Copa do Brasil 9 x 1 4 de Julho (PI)

3º) 07.11.1965 Campeonato Paulista 8 X 0 Noroeste (SP)

3º) 01.02.1970 Troféu Readers Digest 8 X 0 Mitsubishi (JAP)

4º) 27.04.1997 Campeonato Paulista 8 X 1 Juventus (SP)

5º) 17.03.2002 Torneio Rio-São Paulo 7 X 0 Bangu (RJ)

5º) 28.09.2004 Campeonato Brasileiro 7 X 0 Paysandu (PA)

7º) 26.10.1997 Campeonato Brasileiro 7 X 1 U. São João (SP)

7º) 27.07.2002 Amistoso Internacional 7 X 1 Toluca (MEX)

9º) 04.11.1967 Campeonato Paulista 6 X 0 Botafogo (SP)

9º) 15.10.1992 Campeonato Paulista 6 X 0 Noroeste (SP)

9º 05.04.2016 Copa Libertadores 6 X 0 Trujillanos (VEN)

