Golfinho é encontrado morto nas falésias de Jequiá da Praia

Um golfinho encalhou morto, na manhã desta terça-feira (6), na região das falésias de Jequiá da Praia, no Litoral Sul de Alagoas. As informações são do Instituto Biota.

De acordo com o Biota, o animal é da espécie Sotalia Guianensis (Boto Cinza), mede 1,67m e foi encontrado já em óbito por um dos monitores do instituto. A equipe de médicas veterinárias do Instituto Biota foi acionada para realização da necropsia.

Não foi informado o que pode ter causado a morte do animal.

Fonte: TNH1