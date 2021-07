Governador anuncia duplicação entre Maceió e Penedo ao autorizar nova Delegacia Regional no município

A cidade histórica de Penedo ganhará uma importante aliada ao desenvolvimento turístico local: a duplicação da rodovia que liga Maceió ao município situado às margens do rio São Francisco. A obra foi anunciada nesta quarta-feira (28) pelo governador Renan Filho durante assinatura da ordem de serviço para autorização da construção da nova sede da Polícia Civil de Penedo.

Enquanto a duplicação fomentará o fluxo turístico da região Sul do estado e garantirá segurança viária – “Já estamos com o projeto de duplicação pronto do trecho Penedo a Piaçabuçu, e a licitação deve ser publicada em agosto”, adiantou o chefe do executivo –, a Delegacia Regional de Penedo deverá ampliar o reforço da segurança em toda a região.

A nova unidade responderá pela coordenação dos trabalhos das delegacias dos municípios de São Sebastião, Piaçabuçu, Coruripe, Feliz Deserto, São Brás e Igreja Nova e será erguida com recursos próprios do Governo do Estado na ordem de R$ 8,4 milhões. O investimento é similar ao realizado em 2018 para a Polícia Militar, com a construção da sede do 11º Batalhão, e ao Corpo de Bombeiros, que recebeu a sede do 6º Grupamento de Bombeiro Militar.

Com estrutura moderna e adequada para o trabalho de agentes de polícia, escrivães e delegados no combate ao crime e na articulação de estratégias de segurança na divisa de Alagoas com Sergipe, o prédio contará com recepção, cartório, sala para o delegado, alojamento e sala de reuniões.

A iniciativa deve elevar a capacidade da cidade de Penedo na promoção da segurança pública para as pessoas, garantiu o governador de Alagoas. Já o secretário Alfredo Gaspar apontou que, com a nova sede da Polícia Civil, Penedo passa a ser um dos principais municípios em termos de estrutura de segurança pública.

Investimentos – O aumento da força operacional da polícia será ainda maior na região Sul com a construção do novo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Piaçabuçu, também anunciada e autorizada nesta quarta (28) pelo chefe do Executivo.

Hoje, Alagoas é um dos estados do país que mais amplia investimentos para o combate ao crime, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado este ano. Até o final de 2022, o Governo do Estado vai investir mais de R$ 200 milhões na modernização da segurança, capitalizando, entre outras ações, a construção de mais CISPs e unidades da Polícia Civil.

Renan Filho ressaltou os expressivos resultados obtidos pela Segurança Pública que, ano a ano, vem batendo recordes sucessivos na redução da criminalidade. “Na última década, Alagoas foi o que mais reduziu violência, quando comparamos os dados de 2020 a 2010”. O governador estima que 2021 “será o ano com menor número de homicídios e assaltos”.

Educação – Garantindo estrutura para o retorno às aulas híbridas, previsto para o dia 16 de agosto, Renan Filho também entregou, em Penedo, dois ônibus escolares pelo programa Meu Transporte Novo, além do repasse de recurso para seis unidades escolares contempladas no programa Rumo às Aulas, totalizando R$ 800 mil.

por Pollyana dos Anjos – Assessoria