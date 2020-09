Governador anuncia nomeação dos aprovados em concurso da Secretaria da Fazenda

Após percorrer o Litoral Norte de Alagoas para assinar ordens de serviço de obras estruturantes nos municípios de Porto de Pedras e São Miguel dos Milagres, o governador Renan Filho anunciou, na noite desta segunda-feira (21), a nomeação dos aprovados no último concurso público da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), que será publicada em decretos até esta sexta-feira (25) no Diário Oficial do Estado.

O anúncio ocorreu por meio de transmissão online (live) nas redes sociais, que contou com a participação do secretário da Fazenda, George Santoro, e do secretário de Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), Fabrício Marques, além de servidores de ambas as pastas.

Serão nomeados os habilitados para as 25 vagas do cargo de Auditor de Finanças e Controle de Arrecadação e das 60 vagas para o cargo de Auditor Fiscal. Os novos servidores concorreram com mais de 8 mil candidatos inscritos nas provas do certame realizado em fevereiro deste ano.

“Gostaria de desejar as boas-vindas para os novos auditores que se somam as nossas equipes fazendárias. Vamos proporcionar as melhores condições para vocês desempenharem o melhor papel”, asseverou o governador. “Sendo mais eficiente, o Estado pode cobrar menos imposto do cidadão. Isso ajuda mais a nossa sociedade. Com o aumento da arrecadação podemos melhorar qualidade de vida e impulsionar o desenvolvimento econômico de Alagoas”, explicou Renan Filho.

O secretário George Santoro lembrou que há 18 anos o Estado não realizava concurso nestas áreas da Fazenda. “É um concurso muito esperado. Há três anos começamos a discutir esse projeto e agora conseguimos concluí-lo”, comentou.

Para o titular da pasta, as carreiras contempladas são fundamentais, pois abrangem os servidores que procuram manter o Estado no caminho correto das finanças públicas. O incremento no quadro vai permitir mais avanços para o segmento, que vem dando exemplo para o país com resultados expressivos desde 2015. “Com os novos auditores vamos mudar de patamar porque vamos conseguir desenvolver novos projetos e reestruturar a área da Fazenda para o futuro”, considerou Santoro.

Em sua fala, o representante da Seplag reiterou a importância do concurso para o Estado e considerou que o processo seletivo foi “bem trabalhado, preparado com muita transparência, com muito cuidado e com a participação de representantes do sindicato e de técnicos das pastas. A gente espera ter selecionado os melhores candidatos”, pontuou o secretário Fabrício Marques.

Representante dos auditores fiscais, o servidor Francisco Suruagy atinou que a data em questão, 21 de setembro, celebra o Dia Nacional do Auditor Fiscal. “E esse é o maior presente e a maior simbologia, tanto por esse dia quanto por representar um legado que ficará definitivamente e que demonstra o compromisso fazendário do Estado”, assentou.

Outros concursos

Apesar de a pandemia ter atrasado o cronograma de concursos, o governador Renan Filho adiantou que a agenda para o primeiro semestre do próximo ano prevê a abertura de editais para contratação nas áreas de Educação, Saúde e Segurança Pública.

“Tínhamos uma programação, mas a pandemia prorrogou um pouco o prazo”, justificou o secretário Fabrício Marques. “Estamos preparados, com os processos redondos e, no momento em que a pandemia e os recursos proporcionarem, teremos condições de fazer os concursos”, finalizou.

Fonte: Agência Alagoas