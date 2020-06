Governador anuncia pagamento de auxílio alimentação para estudantes do Estado

Em edição extra do Diário Oficial do Estado de Alagoas (DOE), publicada na noite dessa sexta-feira (26), o governador Renan Filho (MDB) autorizou a dispensa de licitação para a contratação direta da Caixa Econômica Federal (CEF) para operacionalização do Programa de Auxílio Alimentação, que beneficiará os estudantes da rede estadual. A Secretaria de Estado da Educação vai representar o Estado no contrato.

Renan Filho gravou um vídeo ainda no final da noite para comunicar a decisão e explicar como será feito o procedimento. Apesar de não mencionar o valor do auxílio no vídeo e nem constar no DOE, o governador respondeu o comentário de uma seguidora e informou que o valor será de R$ 50 reais, para 170 mil estudantes, num total superior a 8 milhões de reais. Veja o vídeo e o comentário do governador abaixo.

“Pessoal, estou gravando esse vídeo para conversar com vocês a respeito do auxílio que o governo do Estado vai pagar aos alunos da rede estadual. Duas notícias muito importantes. A primeira é que acabei de publicar em uma edição extra do Diário Oficial do Estado de Alagoas a autorização para o pagamento. Agora nós vamos junto à Caixa Econômica Federal, iniciar o pagamento já na próxima semana”.

“São três as rotinas que serão cumpridas para o pagamento. Os alunos que têm conta poupança já aberta vão receber a partir da próxima semana. Aqueles que ainda não têm conta poupança, procurem a sua escola, seu diretor, seu gerente regional, porque nós vamos abrir junto com a CEF, a conta poupança para esses alunos em nomes dos seus pais. Porque o Estado precisa pagar em nome dos pais dos alunos. E aqueles alunos que são beneficiários do Programa Bolsa Família vão receber junto com o cronograma de pagamento do Bolsa Família”.

“Foi assim que a CEF junto ao governo do Estado estruturou o programa, para que a gente tenha segurança no pagamento, que aqueles que fazem parte da nossa rede recebam e a gente ofereça esse auxílio aos alunos”, anunciou.

Fonte: TNH1