Governador anuncia para quarta-feira (11) pagamento do rateio do Fundeb

O governador Renan Filho sancionou, nesta sexta-feira (6), a Lei N° 8.250, que dispõe sobre o rateio das sobras de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com os servidores em efetivo exercício no magistério da educação básica. Ele utilizou as redes sociais para anunciar que o pagamento será feito na quarta-feira (11).

“A Assembleia Legislativa aprovou ontem o rateio do Fudeb. Hoje, nós já sancionamos a lei e eu queria comunicar que, na próxima quarta-feira, o rateio do Fundeb estará na conta de todos os professores da rede estadual de Alagoas”, anunciou Renan Filho.

O governador aproveitou para fazer um agradecimento à Assembleia Legislativa do Estado (ALE) pela aprovação, na íntegra, do projeto de lei, que ocorreu na quinta-feira (5) em sessão extraordinária.

“Quero aproveitar para fazer um agradecimento à Assembleia Legislativa que colaborou decisivamente para que, juntos, tivéssemos as condições objetivas e necessárias para realizar o pagamento do rateio aos professores”, agradeceu Renan Filho.

por Severino Carvalho/Agência Alagoas