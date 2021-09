Governador anuncia retomada da vacinação de adolescentes e aplicação de reforço em idosos

A vacinação contra a Covid-19 dos adolescentes alagoanos de 12 a 17 anos sem comorbidades deve ser retomada, imediatamente, nesta quarta-feira (22). Além disso, Alagoas também dará início à aplicação da dose de reforço nos idosos a partir de 70 anos, imunossuprimidos (pessoas com baixa imunidade) e acamados. O anúncio foi feito na noite dessa terça-feira (21) pelo governador Renan Filho e pelo secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, por meio das redes sociais.

“Fique atento ao calendário de vacinação da sua cidade. São mais de 3 milhões de doses aplicadas em Alagoas e vamos continuar avançando. Procurem informações com as Secretarias de Saúde do seu município. A hora é de união”, destacou Ayres.

De acordo com o secretário da Saúde, o retorno da vacinação dos adolescentes em Alagoas, suspensa no último dia 16, se deve à indefinição por parte do Ministério da Saúde (MS). Apenas os adolescentes com deficiência permanente, comorbidades, ou que estavam privados de liberdade haviam continuado recebendo as doses de vacinas contra a Covid-19.

Com o reconhecimento, por parte do Ministério da Saúde, sobre a necessidade da dose de reforço, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) também tem reivindicado a aplicação da terceira dose para os profissionais de saúde do Estado, que estão na linha de frente combatendo o coronavírus.

A Sesau reforça que é muito importante que todos os alagoanos fiquem atentos às datas que estão em seus cartões de vacinação e concluam seu esquema vacinal para que gradativamente se volte à normalidade.

Balanço – Atualização desta quarta-feira (22), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), por meio do Programa Nacional de Imunização em Alagoas (PNI/AL), mostra que 3.037.056 doses das vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas em Alagoas. São 1.993.901 pessoas vacinadas com a primeira dose e 1.043.155 já imunizadas com a segunda dose ou dose única.

por Suely Melo – Ascom