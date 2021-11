Governador anuncia suspensão de restrições ainda vigentes em Alagoas

O Governador Renan Filho (MDB) anunciou em suas redes sociais, na noite desta segunda-feira (15), que deve suspender nos próximos dias as restrições ainda vigentes do Plano de Distanciamento Social Controlado, mantendo a obrigatoriedade do uso de máscaras.

“Durante essa semana, suspenderemos as últimas restrições ainda vigentes. Manteremos ainda o uso de máscaras em ambientes fechados e no transporte público”, anunciou o governador.

Alagoas avançou para a fase azul em setembro, a penúltima prevista pelo Plano, e mantinha algumas restrições de limite de capacidade de pessoas em espaços públicos e privados, como eventos, bares e restaurantes. O último decreto, renovado em 6 de novembro, ampliou para 75% público em estádios de futebol.

Renan Filho disse que a medida tem como base a queda de casos e a estabilidade de mortes no estado. “Continuamos com baixo número de casos novos e hospitalizações em queda há semanas”.

Nesta terça (16), o estado deve receber 108 mil doses da vacina da Pfizer, segundo o governador que reforçou a importância da vacinação.

Fonte: G1/AL