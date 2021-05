Governador anuncia vacinação de profissionais da educação básica contra a Covid-19

Com a chegada de 99.750 doses da vacina AstraZeneca enviadas a Alagoas pelo Ministério da Saúde, na manhã desta segunda-feira (3), o governador Renan Filho anunciou a expansão da vacinação contra a Covid-19 para mais grupos prioritários, incluindo os profissionais da educação básica a partir de 55 anos de idade. Com essa remessa, o Estado também concluirá a imunização de todos os trabalhadores da saúde maiores de 18 anos, ampliará a idade das pessoas com comorbidade para a partir dos 45 anos, vacinará pessoas com deficiência acima de 55 anos, e imunizará todos as pessoas em situação de rua, presos e servidores do Sistema Prisional acima de 18 anos.

O início da imunização na área da educação pelos profissionais da educação básica segue o preconizado pelo Plano Nacional de Vacinação. Desse grupo, serão vacinados todos os profissionais de 55 a 59 anos: professores, funcionários das escolas e servidores de setores administrativos. Segundo o governador, esse é um passo importante para a retomada das aulas presenciais com segurança.

“Aqueles que têm mais de 60 anos já foram vacinados por idade e [agora serão] os de 55 a 59. Com a chegada de mais vacinas, nós vamos continuar vacinando os profissionais da educação”, afirmou. “Será um grande avanço para iniciarmos a imunização desse público, que vai permitir que logo mais nós retomemos as aulas presenciais com toda a segurança com os profissionais da educação vacinados. Eu estou muito feliz com isso”.

Renan Filho fez um apelo aos prefeitos dos municípios alagoanos para que iniciem com agilidade a vacinação desses novos grupos. “Queria dizer aos prefeitos em Alagoas que enveredem os esforços, iniciem os seus trabalhos e garantam as condições para que a vacinação ocorra com agilidade, para que a gente siga avançando”, disse.

Veja os novos grupos:

Pessoas com comorbidades de 45 a 55 anos de idade;

Pessoas com deficiência de 55 a 59 anos;

Profissionais da educação básica de 55 a 59 anos – o que inclui professores e também funcionários administrativos;

Todo os trabalhadores da saúde maiores de 18 anos;

Pessoas em situação de rua a partir de 18 anos;

Reeducandos e servidores do Sistema Prisional acima de 18 anos.

O Estado também recebeu mais 9.100 doses da vacina CoronaVac, que serão utilizadas para dar sequência à aplicação das segundas doses. Segundo o governador, a expectativa é colocar em dia a aplicação da segunda dose até a quinta-feira desta semana, com a chegada de novas remessas do Ministério da Saúde.

Até agora, Alagoas já vacinou 659.792 pessoas, sendo 453.745 que receberam a primeira dose dos imunobiológicos, e outras 206.047 pessoas que receberam a segunda dose. O governador parabenizou os profissionais de saúde da linha de frente e agradeceu a parceria com todos os municípios, o que garante um dos melhores desempenhos do país na vacinação. “Alagoas é o segundo estado do Brasil que mais aplica as vacinas que recebe. É a demonstração clara que o Estado está trabalhando duro para vacinar a todos. Vamos vencer essa pandemia juntos”, finalizou Renan Filho.

Retirada pelos municípios – A remessa recebida hoje já está na sede do Programa Nacional de Imunização em Alagoas (PNI/AL), onde as doses foram cadastradas e acondicionadas para serem encaminhadas aos Centros Estaduais de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos, localizados em Maceió e Arapiraca, onde ficarão à disposição das Secretarias Municipais de Saúde (SMSs).

“É muito importante ressaltar que a Sesau continua em amplo diálogo com os municípios alagoanos para que os imunizantes sejam retirados, por meio de agendamento, bem como, a distribuição das vacinas para as cidades continuarem com o cronograma de vacinação”, reforçou o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres.

Os representantes das SMSs devem fazer uma requisição no Sistema de Informações de Insumos Estratégicos (SIES) para retirarem as doses e os insumos, além de agendar com o Centro de Distribuição de Maceió pelo e-mail: redefrioalagoas@gmail.com, ou com o Centro de Arapiraca pelo e-mail: creadiarapiraca@gmail.com.

Fonte: Agência Alagoas