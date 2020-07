Governador assina ordem de serviço para recuperar AL-110, entre Penedo e São Sebastião

O governador Renan Filho e o secretário de Estado do Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral, assinaram, na manhã desta sexta-feira (10), a ordem de serviço para o início da reconstrução da AL-110, no trecho que liga São Sebastião a Penedo, no Baixo São Francisco. Além do início desta obra, o chefe do Executivo estadual anunciou a conclusão da AL-105, no trecho de Penedo à Cooperativa Pindorama, em Coruripe; e a implantação da rodovia que liga este município a Teotônio Vilela, entre a Ponte do Poção até a BR-101.

“Vamos, ainda, pavimentar diversas vias urbanas em Penedo. Todo esse conjunto de obras vai contar com um investimento de aproximadamente R$ 80 milhões na região Sul e Baixo São Francisco de Alagoas, que serão fundamentais para o desenvolvimento econômico e a integração regional”, afirmou Renan Filho.

A assinatura da ordem de serviço para a reconstrução da AL-110 aconteceu no Salão de Despachos do Palácio República dos Palmares e contou com a presença do prefeito de Penedo, Marcius Beltrão; do vice, Ronaldo Lopes; do diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Helder Gazzaneo; e do deputado estadual Marcelo Beltrão.

A rodovia possui 42 quilômetros de extensão e será completamente restaurada, num investimento de R$ 33 milhões. As obras têm início imediato e a previsão de término é para novembro deste ano. O prefeito de Penedo destacou que a recuperação da AL-110 integra uma área economicamente importante de Alagoas.

“Essa foi uma das melhores estradas já construídas em Alagoas, ainda na década de 1970, e pela primeira vez, em 40 anos, recebe uma grande intervenção feita pelo Governo de Alagoas, por decisão do governador Renan Filho. Trata-se de uma via muito importante porque liga o Baixo São Francisco, na cidade de Penedo, com o Agreste alagoano, em São Sebastião e Arapiraca”, destacou o prefeito.

Mosart Amaral lembrou que Alagoas é o estado brasileiro com o melhor conjunto de rodovias do país, segundo apontou pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada em outubro do ano passado. “Ao final deste governo, Alagoas vai estar com 100% das suas rodovias em plenas condições”, assegurou o secretário.

Centro de Convenções

Por fim, atendendo a um pedido do prefeito Marcius Beltrão, o governador garantiu que o Estado vai adquirir as poltronas do Centro de Eventos e Convenções de Penedo, instalado no antigo Cine São Francisco, cujo prédio histórico passa por uma ampla obra de recuperação.

“Só tenho a agradecer ao governador por essa parceria, por todas essas estradas em nossa região, mas, acima de tudo, por iniciativas que garantem a geração de emprego e renda, a exemplo do Centro de Convenções”, concluiu o prefeito municipal.

