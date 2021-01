Governador autoriza início das obras do aeroporto de Maragogi na próxima terça (02)

Alagoas vai ganhar mais um aeroporto para impulsionar o desenvolvimento econômico do estado. Desta vez, no Litoral Norte, em Maragogi, casa dos cenários mais belos e paradisíacos do Brasil e um dos destinos turísticos mais procurados no país. Na próxima terça-feira (02), o governador Renan Filho e o secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral, assinam a ordem de serviço para o início das obras de construção do Aeroporto Costa dos Corais, no município.

O aeroporto contará com um terminal de embarque e desembarque de passageiros, uma pista de pouso e decolagem de 2.200 metros, além de um pátio para abrigar duas aeronaves simultaneamente, situados numa área de 340.888 hectares, segundo estudo topográfico. A construção será 100% financiada com recursos do Governo de Alagoas. A obra será encabeçada pela Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano (Setrand), está orçada em aproximadamente R$ 120 milhões e tem prazo para conclusão de dois anos após o início dos trabalhos.

De acordo com dados da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) e da entidade Costa dos Corais Convention & Visitors Bureau (CCC&VB), o Litoral Norte é o segundo maior polo turístico alagoano, sendo o município de Maragogi o destino mais procurado por visitantes na região e o segundo destino mais visitado em Alagoas, ficando atrás apenas da capital Maceió. Segundo dados da Prefeitura de Maragogi, uma média de 300 mil pessoas visitaram as piscinas naturais, um dos principais atrativos turísticos da cidade, durante o ano de 2019.

Maragogi aparece, ainda, nos rankings dos mais procurados de agências on-line como Hotel Urbano e Decolar. Na ausência de um aeroporto regional, de acordo com dados da CCC&VBN, 90% dos turistas chegam a Maragogi por Recife, em Pernambuco.

O secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral, destaca que a construção do Aeroporto Costa dos Corais é uma obra estruturante que vai garantir o fortalecimento da atividade turística em Alagoas, além de gerar empregos e novas oportunidades à população alagoana.

“Fala-se da construção do aeroporto de Maragogi há 17 anos, desde 2004, e só agora está saindo do papel com o empenho do governador Renan Filho. Essa obra, e todo o conjunto de obras estruturantes que estão sendo tocadas no Norte do estado, mostra que o governador valoriza e investe na vocação turística da região. O resultado disso é, invariavelmente, mais progresso e desenvolvimento econômico para Alagoas”, pontuou.

Fonte: Agência Alagoas