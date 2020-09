Governador confirma concurso para a saúde no 1º semestre de 2021

O governador Renan Filho (MDB) voltou a falar em concurso público para o estado.

A previsão é de que haja concurso para a área da saúde no primeiro semestre de 2021.

“No primeiro semestre do ano qe vem, concurso público para dar oportunidades iguais a todos aqueles que desejam trabalho no estado. A questão é que processo seletivo, por currículo, às vezes, uma pessoa competente, dedicada, entretando é recém formada pode não ter oportunidade. No concurso damos oportundiades iguais para todos.Teremos concurso para trabalhar em hospitais como Hospital da Mulher, Hospital Metropolitano, Hospital Regional da Mata, do Nrte, do Alto Sertão, no Hospital da Criança e nas Upas que o estado administra. De maneira que o concurso é programa de investimentos que garante também a geração de empregos”, disse Renan Filho, entrevista na manhã desta segunda-feira, 28, durante a cerimônia de desativação do Hospital de Ccampanha Dr. Celso Tavares.

O governador não deu detalhes sobre o concurso, como previsão do números de vagas.

Rena Filho já havia falado em concurso para a saúde na semana passada, quando também citou a realização do certame para a polícias Civil, Militar e Penal; e também para a educação.

Hospital de Campanha – Criado para o atendimento durante o pico de casos da pandemia do novo coronavírus, o Hospital Dr. Celso Tavares estava em funcionamento desde 22 de maio. Contava com 150 leitos clínicos, sendo quatro deles para estabilização do paciente que estivesse infectado pelo novo coronavírus. Desde o primeiro dia de atendimento até o último final de semana, a unidade assistiu, ao todo, 317 pacientes com a Covid-19.

Segundo a gerência do Hospital de Campanha Dr. Celso Tavares, 238 pessoas receberam altas e são consideradas recuperadas da doença. Houve, ainda, 65 transferências de pacientes para a rede estadual de saúde.

Homenagem – O Hospital de Campanha recebeu o nome de Dr. Celso Tavares, médico infectologista que faleceu em fevereiro de 2020. Doutor em Ciências pelo Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM/FIOCRUZ) e Mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP), Celso Tavares era professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), assessor técnico em Doenças Infeciosas e Parasitárias da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), coordenador-geral de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió (SMS) e membro da Câmara Técnica de Infectologia do Conselho Regional de Medicina.

Fonte: TNH1