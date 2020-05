Governador de Alagoas está curado da Covid-19

O governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), está curado da Covid-19. Ele recebeu alta médica nesta quinta-feira (7) e pode retornar as atividades.

Renan Filho estava em tratamento desde o fim do mês de abril, quando divulgou o resultado positivo para o novo coronavírus.

O último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulgado na quarta-feira (6), mostrou que Alagoas tem 581 pacientes recuperados da Covid-19.

De acordo com a assessoria, o tratamento foi realizado na casa do governador, com evolução satisfatória para curas clínicas e sorológica, segundo a médica infectologista Sarah Dellabianca. O atestado ainda diz que o governador está apto ao trabalho e sem restrições laborais.

