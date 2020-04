Governador de Alagoas testa positivo para novo coronavíru

O governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), testou positivo para o novo coronavírus. Ele anunciou o resultado do exame neste sábado (25), em seu perfil nas redes sociais. O estado registrou até esta tarde 501 casos confirmados e 29 óbitos.

“Comunico que, seguindo recomendação médica, refiz o exame para Covid-19, o resultado saiu hoje e foi positivo. Estou em casa, me sentindo bem, sem sintomas graves e iniciarei hoje os 14 dias de quarentena para recuperação. Se puder, me inclua nas suas orações”, disse o governador.

Renan Filho fez o primeiro teste no dia 18 de abril, depois de o secretário estadual da Fazenda, George Santoro, anunciar que estava com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Dias antes, os dois estiveram reunidos definindo ações para combater a crise causada pela pandemia.

O primeiro exame, porém, deu negativo. Depois disso, o governador continuou trabalhando, e não havia informação de que ele tinha feito um novo teste, até a divulgação do resultado do segundo exame, nesta tarde.

Segundo as informações do laudo do Laboratório Central de Saúde Pública de Alagoas (Lacen), o governador começou a sentir sintomas da doença na última quarta-feira (22).

“Essa doença é perigosa! Não há verdade absoluta, estamos todos aprendendo diariamente a combatê-la. Quem está na linha de frente: médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, precisam de ainda mais cuidados. Os que estão na gestão do AL contra o Covid-19 também”, alertou Renan Filho.

Além do secretário da Fazenda e do governador, também testaram positivo o secretário do Turismo, Rafael Brito, e o secretário do Gabinete Civil, Fábio Farias.

Casos de coronavírus em Alagoas

O estado confirmou nesta tarde mais 88 casos e duas mortes por Covid-19, fazendo subir os números de Alagoas para 501 casos confirmados e 29 óbitos por Covid-19.

Os novos testes positivos foram de moradores das cidades de Maceió, Marechal Deodoro, Rio Largo, Murici, Palmeira dos Índios, Maribondo e, pela primeira vez, em Olho D’Água das Flores, Porto Calvo e São Sebastião.

As duas mortes mais recentes são de pessoas de Maribondo e Marechal Deodoro.

