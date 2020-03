Governador diz que medidas preventivas serão mantidas

O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez um pronunciamento à nação na noite da última terça-feira (24), e pediu o fim do confinamento em massa e a volta à normalidade. Logo em seguida, o governador de Alagoas, Renan Filho, utilizou as redes sociais para informar que vai manter as medidas preventivas no estado alagoano.

“Alagoanos e alagoanas, como sempre longe de extremismos, quero reafirmar o meu compromisso com o firme propósito de manter as medidas preventivas que vêm sendo adotadas no enfrentamento ao novo coronavírus em nosso estado. Apesar do pronunciamento do presidente da República na noite desta terça-feira (24), que vai de encontro às recomendação da Organização Mundial da Saúde, manteremos com firmeza e serenidade nossas ações, lastreadas em estudos científicos e ouvindo as nossas melhores mentes que estão conosco permanentemente reunidas”, publicou o governador.

“Saibam que a vida de cada alagoano é e sempre será o bem mais precioso. Estamos trabalhando diuturnamente para, de um lado, achatar a curva de contágio do Covid-19; e, do outro, preparar a nossa rede hospitalar para a emergência do momento. É tempo de união. Juntos estaremos e venceremos”, completou.

Mais cedo, em entrevista coletiva por meio da redes sociais, o governador Renan Filho confirmou mais dois novos casos de coronavírus em Alagoas. Com isso, o número de casos confirmados subiu de 8 para 10 no estado. Os dois casos foram identificados em Maceió. Segundo o governador Renan Filho houve crescimento do número de casos suspeitos. Agora são 175 casos sob investigação, além de 104 casos descartados.

