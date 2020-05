Governador do Rio exonera secretário de Saúde

O governo do estado do Rio de Janeiro informou hoje (17) que o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, deixará o cargo nesta segunda-feira (18). “Edmar foi exonerado pelo governador Wilson Witzel por falhas na gestão de infraestrutura dos hospitais de campanha para atender as vítimas da Covid-19”, diz o comunicado.

Segundo a nota, Santos continuará auxiliando o estado e vai dirigir uma comissão de notáveis no enfrentamento à pandemia do coronavírus.

O novo titular da pasta será o atual diretor-geral do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, Fernando Ferry. Clínico-geral e especialista em aids, Fernando Ferry foi professor associado de Clínica Médica e Aids da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio). Ele é graduado em medicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ).

O novo secretário também é graduado em Medicina Veterinária e Técnica Agropecuária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Ele é doutor e mestre em Parasitologia Veterinária também pela UFRRJ.

Fonte: ISTOÉ