Governador entrega ônibus escolar e verbas para a Educação em Feliz Deserto

O governador Renan Filho participou, neste sábado (7), em Feliz Deserto, das atividades que marcaram os 61 anos de emancipação política do município. Além de entregar um ônibus escolar do programa Meu Transporte Novo à cidade, Renan Filho oficializou o repasse de R$ 100 mil à Escola Estadual Senador Arnon de Mello, como parte do programa Rumo às Aulas – ambos desenvolvidos pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Ao lado da prefeita Roseana Beltrão, ele anunciou investimentos em infraestrutura viária e nas áreas da saúde, educação, assistência social e esporte e lazer para a cidade.

Renan Filho garantiu a implantação do acesso à indústria beneficiadora de coco Incoco, instalada no município litorâneo, Sul de Alagoas. Segundo ele, a obra será executada por meio do Programa Pró-Estrada, sob responsabilidade da Secretaria do Transporte e Desenvolvimento Urbano (Setrand). “O projeto já está pronto e vamos executá-lo”, assegurou o governador à prefeita. Ela destacou a importância socioeconômica da indústria para Feliz Deserto.

“Depois da prefeitura, essa indústria é a que mais gera empregos dentro do município. O acesso, entretanto, é muito difícil. Quando chove, as carretas que vêm de São Paulo acabam atolando. Agora chegou a hora, porque tudo chega na hora certa e esse acesso será feito”, comemorou Roseana Beltrão.

Feliz Deserto já conta com obras do Programa Pró-Estrada e do Minha Cidade Linda. Este atua no calçamento de 27 ruas, que juntas totalizam 5,1 km lineares. O município também foi contemplado com um parque infantil e uma academia de ginástica. Os investimentos somam R$ 4,2 milhões. Acompanhado da prefeita, o governador inspecionou as obras em execução no município.

Durante entrevista coletiva, Renan Filho anunciou a construção de um campo de futebol e a recuperação do Ginásio Municipal de Esportes. Junto ao secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, garantiu, também, uma ambulância a Feliz Deserto. “Compramos novas ambulâncias e, nos próximos dias, além do ônibus que trouxemos hoje, vamos mandar uma ambulância para Feliz Deserto”, assegurou.

Creche e Cartão CRIA – O governador anunciou, ainda, a construção de uma creche em Feliz Deserto, através do Programa Criança Alagoana – CRIA, durante a visita a famílias beneficiárias.

“Serão 200 creches em Alagoas, que vão gerar 40 mil vagas para alunos e oito mil empregos para profissionais da Educação. Isso, sem dúvidas, vai ajudar Alagoas a enfrentar essas adversidades, oferecendo melhor educação às crianças e criando oportunidades no mercado de trabalho”, disse.

Em Feliz Deserto, o CRIA já beneficia 196 famílias com um auxílio mensal de R$ 100. A meta é atingir 310. A dona de casa Claudineide da Silva é uma das beneficiárias que receberam, neste sábado, a visita de Renan Filho. “Esse cartão veio numa época em que a gente está muito necessitada, então ter essa ajuda financeira para as crianças, comprar um leite, a fruta, realmente é importante”, avaliou, grávida e mãe de dois meninos.

por Severino Carvalho – Secom/Alagoas