Governador exonera secretária interina da Educação e dezenas de servidores

O governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), exonerou 50 servidores da Secretaria de Estado da Educação e do Gabinete do vice-governador Luciano Barbosa. Entre os exonerados está a secretária interina da Educação, Laura Souza, que ocupava o cargo desde junho.

As exonerações, nenhuma delas a pedido, foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) de terça-feira (29).

Na mesma edição do DOE foi nomeado o novo titular da Seduc, Fábio Guedes Gomes, que estava como diretor-presidente da Fundação de Amparo à pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL).

O governador já tinha anunciado as mudanças na Pasta. Foram exonerados assessores diretos, de imprensa, gerentes e superintendentes.

