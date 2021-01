Governador faz apelo para que população leve adiante medidas de proteção contra Covid-19

O governador Renan Filho fez, na sexta-feira (08), durante entrevista coletiva, um apelo para que a população leve adiante as medidas de proteção individual contra a Covid-19, mesmo com a proximidade do início do plano de imunização. Ele voltou a garantir que, se o Governo Federal não enviar as vacinas, o Estado vai adquirir os imunizantes para iniciar a vacinação em Alagoas.

“Quem se protegeu até agora, quem chegou até aqui, precisa levar adiante as medidas de proteção individual, de distanciamento (social); lavar as mãos e, principalmente, fazer o uso de máscaras para proteger a si e ao próximo. Adoecer agora, na fase final, e ter a doença de maneira grave, é algo que o cidadão pode, individualmente, tentar evitar”, apelou Renan Filho, durante a solenidade de posse do secretário de Estado da Segurança Pública, Alfredo Gaspar de Mendonça, que ocorreu no Salão Aqualtune, Palácio República dos Palmares.

Inspeção

Na segunda-feira (11), às 10 horas, o governador e o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, visitam o prédio do Programa Nacional de Imunização (PNI) em Alagoas, no bairro do Farol, onde farão uma inspeção ao estoque de agulhas e seringas destinadas ao plano estadual de vacinação contra a Covid-19. Alagoas já conta com insumos suficientes para iniciar a imunização da população, como anunciou recentemente Renan Filho.

“Se o Ministério da Saúde for demorar (para fornecer os imunizantes) e o Laboratório Butantã tiver a vacina para comercializar com os estados, houver essa permissão, nós já nos colocamos à disposição para comprar. Fizemos provisionamento de recursos para isso, porque, nesse momento, nada é mais importante do que vacinar a população”, afirmou Renan Filho.

