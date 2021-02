Governador pode decretar fechamento ‘se a taxa de ocupação subir muito’

O governador Renan Filho (MDB) disse nesta quarta-feira (24) que Alagoas pode decretar novamente o fechamento de setores produtivos caso a taxa de ocupação de leitos voltar a subir muito. A medida seria uma alternativa para evitar hospitais superlotados se a população continuar a desrespeitar medidas de prevenção contra a disseminação do coronavírus.

“Eu tenho lutado muito para não fechar mais os setores produtivos do Estado, para não fechar a economia, mas é fundamental que empresários e que o cidadão alagoano compreendam que a gente não pode ver superlotados os hospitais, porque se a taxa de ocupação subir muito, não nos restará outra alternativa”, alertou.

O apelo foi feito durante uma entrevista coletiva nesta manhã, que antecedeu a assinatura da ordem de serviço para a construção da Base Descentralizada do Samu/Corpo de Bombeiros sob o viaduto da antiga sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na parte alta de Maceió.

Na ocasião, o governador também comentou a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de que Estados e Municípios podem comprar e fornecer à população vacinas contra a Covid-19.

“Se tiver vacina à venda, nós vamos comprar. Vamos imunizar nosso povo com esforços financeiros próprios do caixa estadual alagoano”, afirmou Renan Filho.

A permissão valerá caso o governo federal não cumpra o Plano Nacional de Imunização ou caso as doses previstas no documento sejam insuficientes. A ação julgada foi apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e a decisão do STF foi tomada de forma unânime.

Fonte: G1/AL