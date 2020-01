Governador Renan Filho entrega ginásio esportivo em Penedo

O governador Renan Filho e o secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa, fizeram, na tarde deste sábado (11), em Penedo, a entrega oficial do Ginásio de Esporte Padre Manoel Vieira. Com este, já são cinco equipamentos esportivos entregues pelo Estado no município: dois reerguidos e três construídos.

Desativado há 15 anos, o prédio do Ginásio de Esporte Padre Manoel Vieira sofreu com a deterioração causada pelo tempo e a ausência de reformas. O teto desabou e toda a estrutura precisou ser refeita.

Renan Filho lembrou que o Ginásio Padre Manoel Vieira é emblemático para o povo penedense. O equipamento já sediou importantes eventos esportivos e artísticos. O espaço, antes deteriorado, foi totalmente recuperado, ganhando nova pintura, retelhamento, vestiários e implantação do novo piso, que permite maior aderência durante as disputas esportivas. Foram investidos R$ 1,9 milhão.

“Quando estive aqui, antes das obras, as paredes estavam cheias de inscrições de facções criminosas. Esse ginásio estava sendo utilizado para o crime e hoje a mensagem que ele passa é exatamente o contrário: é a da prática esportiva, da vida saudável e longe da violência”, recordou Renan Filho.

“Essa não foi uma reforma, mas sim uma reconstrução”, enfatizou Luciano Barbosa. “Quando estivemos aqui, nem o teto tinha, só havia as paredes da frente e a de trás”.

Nos últimos cinco anos, o Governo do Estado reformou mais de 150 escolas da rede estadual e está construindo cinco novas unidades de ensino em Alagoas. Foram edificados mais de 50 ginásios poliesportivos e reformados outros 20.

Em Penedo, foram construídos os ginásios das escolas estaduais Comendador José da Silva Peixoto, Ernani Méro e Hermínio de Freitas. Além da reconstrução do Padre Manoel Vieira, o Governo do Estado recuperou o Ginásio da Escola Estadual Ruth Mendonça (CAIC).

O prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, afirmou que Alagoas se consolidou como um Estado totalmente diferenciado dentro de um país que enfrenta a maior crise econômica da história republicana.

“Enquanto o Brasil quebrou, a pequenina Alagoas se agigantou devido ao fato de que quando se faz gestão com seriedade e focada no benefício do povo as coisas acontecem. Política de segurança pública, o esporte, a cultura, a música, a arte; isso tudo é a melhor coisa a ser feita, porque são políticas públicas preventivas e o Governo do Estado e a prefeitura de Penedo têm feito isso. Essa integração de forças faz a diferença”, avaliou.

Refletores

Em Penedo, Renan Filho e o prefeito participaram de uma partida amistosa de futebol. O jogo marcou a autorização para o início das obras de instalação do sistema de iluminação do Estádio de Futebol Dr. Alfredo Leahy, pertencente ao Sport Club Penedense.

“O momento chegou! A empresa já está aí, trouxe uma parte dos equipamentos e vamos, nos próximos dias, instalar os postes para, no máximo em fevereiro, estarmos com a iluminação do Estádio Alfredo Leahy 100% pronta”, afirmou Renan Filho.

Participaram, ainda, das atividades em Penedo o deputado estadual Marcelo Beltrão, o presidente da Federação Alagoana de Futebol, Felipe Feijó, e o diretor-presidente do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA), Gustavo Lopes.

Bom Jesus

À noite, Renan Filho prestigia o terceiro dia da tradicional festa de Bom Jesus dos Navegantes, que conta com o apoio do Governo do Estado. Aberta ao público, a superestrutura montada na orla ribeirinha é o ponto de encontro para milhares de pessoas, moradores da cidade histórica e turistas.

“Bom Jesus dos Navegantes é uma das principais festividades do Nordeste. Penedo, com a melhoria da segurança e a revitalização do sítio histórico e da cidade, se oferece como um grande destino turístico. Aqui tem o festival de cinema, o festival da música, a festa náutica, além de um potencial cultural e histórico muito rico”, avaliou Renan Filho.

por Severino Carvalho/Agência Alagoas