Governador Renan Filho recebe prefeito eleito de Maceió

O governador de Alagoas, Renan Filho, e o prefeito eleito de Maceió, João Henrique Caldas (JHC), se reuniram, na manhã desta sexta-feira (04), no Palácio República dos Palmares. Participaram do encontro secretários de Estado e membros da equipe de transição administrativa da nova gestão municipal. Eles discutiram projetos e obras para a capital, sobretudo nas áreas da saúde, educação, segurança pública e infraestrutura urbana.

Renan Filho colocou o Governo do Estado à disposição para colaborar com a nova gestão, além de garantir a continuidade dos investimentos que vêm sendo feitos em todas as áreas, principalmente no tocante à mobilidade urbana, ao saneamento básico e ao atendimento em saúde pública.

“O avanço da capital é certamente o avanço do Estado de Alagoas. Então, estamos aqui à disposição. Quero garantir, desde logo, que o Estado seguirá fazendo os investimentos que vem realizando para ajudar a prefeitura”, afirmou Renan Filho.

O fenômeno geológico que atinge quatro bairros da capital alagoana (Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto) e o combate à pandemia da Covid-19 na capital também foram temas bastante discutidos durante a reunião realizada no Salão de Despachos do Palácio República dos Palmares.

“A agenda do prefeito eleito é convergente com a nossa. Essa agenda, aliás, é a agenda do povo de Maceió: é a agenda das creches, das clínicas da família, do combate à Covid, de cuidar dos bairros atingidos pelo afundamento”, destacou Renan Filho.

JHC falou em “espírito de cooperação” com o Governo de Alagoas para avançar com projetos e obras em benefício da população de Maceió.

“O Governo do Estado é fundamental. A gente terá uma relação institucional excelente, vamos trabalhar juntos nesse momento difícil que estamos passando para que a população sofra minimamente os efeitos da pandemia”, afirmou JHC.

O prefeito eleito considerou curto o tempo para a transição administrativa, mas espera, a partir da próxima semana, realizar reuniões temáticas com representantes do Governo do Estado, já com nomes definidos para as secretarias municipais.

“Garantimos nessa reunião iniciativas boas e uma construção de uma agenda proativa para Maceió. Agora, a gente vai passar também a fazer essas agendas temáticas. O tanto quanto possível, eu também participarei dessas agendas”, finalizou JHC.

Participaram da reunião os secretários de Estado da Fazenda, George Santoro; do Planejamento, Gestão e Patrimônio, Fabrício Marques; do Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral; da Segurança Pública, Lima Júnior; da Saúde, Alexandre Ayres; o secretário executivo da Educação, José Márcio; além da coordenadora da Governança Corporativa, Poliana Santana; e o deputado estadual Davi Maia, que coordena o processo de transição administrativa da nova gestão municipal.

