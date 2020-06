Governo abre Central de Triagem e anuncia Hospital Metropolitano do Agreste

O governador Renan Filho e o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, entregaram, na manhã deste sábado (13), a Unidade de Urgência para Síndromes Gripais Iza Castro, em Arapiraca. Instalada no Ginásio João Paulo II, no centro da cidade, a Central de Triagem iniciou, logo em seguida, o atendimento à população. O funcionamento será diário, oferecendo avaliação médica e realizando o teste rápido para detecção da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Na entrega, Renan Filho detalhou o cronograma de abertura dos equipamentos de saúde que estão em fase de conclusão no estado e anunciou mais investimentos na área, a exemplo da construção do Hospital Metropolitano do Agreste, do Hospital da Criança, em Maceió, e de quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) na capital e no interior.

A Central de Triagem recebeu o nome de Iza Castro, uma homenagem à assistente social que morreu no dia 4 de junho em consequência das complicações provocadas pela Covid-19. Ela era administradora no Hospital Memorial Djaci Barbosa (antigo Afra), em Arapiraca, uma das unidades contratualizadas pelo Governo do Estado para expandir a rede de saúde no enfrentamento à pandemia.

“Minha irmã estava na linha de frente, porque administrava o Hospital Djaci Barbosa, que se tornou referência no tratamento da Covid. Infelizmente, ela acabou contraindo o vírus e faleceu. Essa homenagem deixa a família muito feliz”, disse o jornalista Igor Castro, irmão da homenageada.

Renan Filho lembrou que, com a entrega de hoje, o Governo do Estado já instalou três Centrais de Triagem em Alagoas, duas em Maceió e a de Arapiraca, a primeira do interior. “Essa unidade terá capacidade para atender de 200 a 300 pessoas por dia e vai facilitar a realização de testes, o diagnóstico precoce e o início do tratamento para que as pessoas tenham um atendimento mais ágil e eficaz”, afirmou.

O secretário da Saúde informou que, dentro de uma semana, o Governo do Estado inicia a construção do Hospital de Campanha de Arapiraca, que vai atuar integradamente com a Central de Triagem, oferecendo 60 leitos clínicos exclusivos para Covid-19. Na próxima segunda-feira (15), o Estado abre, em Santana do Ipanema, mais uma Unidade para Síndromes Gripais, a quarta em Alagoas.

“Essa estrutura que estamos montando no entorno, nos grandes municípios, desafoga a rede hospitalar de Arapiraca, que por muitos anos foi o polo da Segunda Macro Região de Saúde e todas as necessidades de assistência eram direcionadas pra cá. Então, nossa ideia é fortalecer o entorno, a exemplo do que estamos fazendo com a abertura de novos leitos em Santana do Ipanema, Palmeira dos Índios, Penedo, Campo Alegre e em Girau do Ponciano”, citou Ayres.

Hospital Metropolitano do Agreste

Durante a entrega da Central de Triagem, Renan Filho anunciou que espera, dentro de cem dias, iniciar a construção do Hospital Metropolitano do Agreste, em Arapiraca, que será erguido nos moldes do equipamento entregue em Maceió no dia 15 de maio.

“O Governo do Estado enfrenta o maior desafio da nossa história: construir um novo parque de saúde pública. Nós estivemos, ao longo dos últimos anos, construindo cinco hospitais; já entregamos o Hospital da Mulher e o Metropolitano, ambos em Maceió. Vamos, no dia 30 deste mês, entregar o Hospital Regional do Norte, em Porto Calvo; até agosto, entregaremos o Hospital Regional da Mata, em União dos Palmares; e, depois, vamos entregar o Hospital Regional do Alto Sertão, em Delmiro Gouveia”, disse Renan Filho.

Ainda em Arapiraca, o Governo do Estado vai construir uma Unidade de Pronto Atendimento de nível 3, mais completa, além das três novas UPAS já anunciadas para Maceió, nos bairros de Chã da Jaqueira, Jaraguá e Cidade Universitária.

“Isso vai ajudar a estruturar toda a rede de saúde da região metropolitana de Maceió e de Arapiraca”, destacou o governador, lembrando que construirá, ainda, o Hospital da Criança, na capital alagoana.

Após a entrega da Central de Triagem, Renan Filho, o vice-governador Luciano Barbosa, e o secretário Alexandre Ayres inspecionaram os terrenos onde se pretende erguer a UPA de Arapiraca e o Hospital Metropolitano do Agreste. Antes, visitaram o Hospital Nossa Senhora de Fátima, onde serão abertos 40 leitos de enfermaria destinados exclusivamente para atender casos da Covid-19 e que vão entrar em funcionamento já na próxima segunda-feira (15).

“A Sesau já enviou equipamentos, macas, monitores, medicamentos e, a partir de segunda-feira, o Hospital Nossa Senhora de Fátima estará funcionando com uma equipe de 250 profissionais, inicialmente. Será um centro especializado no tratamento da Covid-19”, detalhou Renan Filho.

Fonte: Agência Alagoas