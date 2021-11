Governo antecipa feriado do Dia do Evangélico para segunda (29)

O Governo de Alagoas antecipou para a próxima segunda-feira (29) o feriado do Dia do Evangélico, celebrado no dia 30 de novembro. Este ano, a data cairá na terça-feira (30).

Para antecipação do dia, o Estado atendeu ao parágrafo único da lei que estabelece que “acaso o dia 30 de novembro recaia em uma terça-feira ou quinta-feira, o feriado ficará antecipado para a segunda-feira ou adiado para a sexta-feira, respectivamente”.

O Governo do Estado, na gestão do governador Renan Filho, incluiu o Dia do Evangélico no Calendário Anual de Feriados e Pontos Facultativos, nos termos do Decreto 56.880, de 19 de dezembro de 2017, que dispõe sobre os feriados nacionais e estaduais para o exercício 2021.

Durante todo o ano de 2021, ficaram estabelecidos oito feriados nacionais, cinco estaduais e dez pontos facultativos (quando cabe ao empregador a decisão de dar feriado ou não).

Confira abaixo o link com as datas de feriados e pontos facultativos de 2021:

http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/34750-governo-de-alagoas-divulga-calendario-de-feriados-previstos-para-2021

por Wellington Santos -Secom Alagoas