Governo autoriza contratação de empresas para cinco concursos com 4.745 vagas

A autorização para a contratação das empresas que ficarão responsáveis pela realização de novos cinco concursos públicos em Alagoas será publicada na edição desta quarta-feira (13) do Diário Oficial do Estado (DOE). O anúncio foi feito pelo governador Renan Filho, na tarde desta terça (12), em transmissão ao vivo pelo Instagram. No total, serão oferecidas 4.745 vagas. A previsão para o lançamento dos editais é entre abril e junho deste ano.

Renan Filho afirmou que as empresas ficarão responsáveis pela elaboração dos concursos públicos voltados às polícias Civil (PC) e Militar (PM), ao Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL), à Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e à Procuradoria Geral do Estado (PGE).

“O Governo de Alagoas enfrenta o desafio de realizar concursos públicos em todas as áreas para melhorar as políticas públicas prestadas pelo Estado e oferecer oportunidades às pessoas”, disse o governador, durante a transmissão.

De acordo com a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), serão 1.060 vagas para a PM, sendo 1.000 para soldado combatente e 60 para oficial combatente; e 170 para o CBMAL, sendo 150 para soldado combatente e 20 para oficial combatente. Para as duas corporações, o grau de escolaridade exigido será o ensino médio completo, tanto para soldado quanto para oficial.

A Seduc ofertará 3.000 vagas para o cargo de professor. Já o concurso para a PC destinará 500 vagas, sendo 368 para o cargo de agente e 132 para escrivão. Por fim, a PGE oferecerá 15 vagas destinadas ao cargo de Procurador do Estado. Nestes três certames, o nível de escolaridade exigido será o superior completo.

O governador ressaltou que mesmo em meio a uma crise econômica global provocada pela pandemia do novo coronavírus, Alagoas vem promovendo investimentos em todas as áreas e, ainda, realizando concursos públicos, um anseio da sociedade.

“Estamos conseguindo fazer valer a vontade das pessoas, mesmo em meio a um cenário tão desafiador”, destacou Renan Filho, garantindo que o Governo do Estado promoverá outros concursos públicos como, por exemplo, para agentes penitenciários e para a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

A Saúde, aliás, vem recebendo investimentos robustos, lembrou Renan Filho, com a construção de sete hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), na capital e no interior do estado.

