Governo de Alagoas abre mais 24 leitos para Covid-19 em Penedo nesta terça, 23

O Governo de Alagoas abre, nesta terça-feira (23), em Penedo, no Baixo São Francisco, 24 leitos para tratar casos da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Serão 18 clínicos e 6 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Às 10 horas, o governador Renan Filho e o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, fazem a entrega dos equipamentos, que foram instalados na Santa Casa de Misericórdia.

Com essa abertura, Penedo passa a contar com 27 leitos exclusivos para Covid. Três deles já estavam em funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, que pertencente à 6ª Região de Saúde, localizado na 1ª Macrorregião.

Alagoas possui, até o momento, 1.161 leitos exclusivos para tratar casos da Covid-19 em todo o Estado, sendo 891 clínicos, 239 de UTI e 31 de UTI intermediária. A meta do Governo é chegar a 1.300 leitos destinados exclusivamente ao enfrentamento da pandemia.

A abertura dos novos leitos em Penedo terá transmissão on-line. A imprensa poderá acompanhar através dos canais oficiais do Governo de Alagoas no Facebook (Governo de Alagoas) e no Instagram (@governodealagoas).

