Governo de Alagoas divulga os resultados das provas do concurso da Sefaz

Os candidatos que realizaram o concurso da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz) já podem conferir o resultado final das provas objetiva e o provisório da prova discursiva do certame. A publicação com ambos os dados foi divulgada nesta quinta-feira (12), pela Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), e está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE/AL).

De acordo com o edital, de 13 a 19 deste mês, os candidatos poderão ter acesso à prova discursiva e aos espelhos de avaliação, bem como interpor recurso contra o resultado provisório da prova discursiva por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no site da Cebraspe. A Seplag reforça ainda que não cabe mais interposição de recurso para o caso dos resultados da prova objetiva.

Realizadas em fevereiro deste ano, as provas do certame se voltaram para o preenchimento de 85 vagas para a Sefaz. Os mais de 8 mil candidatos inscritos se dividiram entre os cargos de Auditor de Finanças e Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual e de Auditor Fiscal da Receita Estadual da pasta.

“Esse certame é histórico. São anos sem concurso para área. Por isso, a cada nova etapa, ficamos muito felizes por darmos seguimento a esse processo. Temos feito um trabalho transparente e da forma mais célere possível, dentro dos trâmites legais. A Sefaz é uma das pastas mais importantes dentro da estrutura do Estado. Não temos dúvida do impacto que esse concurso terá no trabalho desenvolvido diariamente pela secretaria em prol da sociedade alagoana”, afirma o secretário da Seplag, Fabrício Marques Santos.

Ainda segundo a publicação, o resultado final da prova discursiva será publicado no DOE na data provável de 3 de abril de 2020.

Para acompanhar as etapas do certame, basta clicar aqui.

Fonte: Agência Alagoas