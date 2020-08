Governo de Alagoas divulga resultado final do concurso para cargos de auditor da Sefaz

O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), homologou o resultado final do concurso para provimento de vagas na Secretaria da Fazenda de Alagoas (Sefaz). A publicação está disponível no Diário Oficial (DOE) desta sexta-feira (21). Para acessá-la, basta clicar aqui.

No mesmo edital, a Seplag disponibilizou, também, o resultado final da avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência no certame. A relação foi divulgada por ordem de cargo, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

“Ficamos muito felizes com a homologação deste concurso. É um certame relevante para a sociedade alagoana e que desenvolvemos com muita dedicação e transparência. A Secretaria da Fazenda é uma pasta que carrega um simbolismo muito grande para o bom andamento do Estado e não temos dúvidas do quanto esse novo efetivo vai aprimorar ainda mais o trabalho que a Sefaz tem desempenhado em prol de Alagoas”, pontua o secretário do Planejamento e Gestão, Fabrício Marques Santos.

Publicado em novembro do ano passado, o edital de abertura do concurso trouxe 25 vagas para o cargo de Auditor de Finanças e Controle de Arrecadação e 60 para Auditor Fiscal da Fazenda Estadual. Realizadas em fevereiro deste ano, as provas do certame reuniram mais de 8 mil candidatos inscritos.

CRONOGRAMA

A Sefaz também divulgou um cronograma com as datas estimadas para nomeação, perícia médica, posse e início do curso de ambientação dos novos auditores.

A abertura do processo será dia 24 de agosto e a nomeação dos candidatos aprovados está prevista para ocorrer no dia 14 de setembro. A perícia médica ficou marcada para o período de 28 de setembro a 02 de outubro. Já o dia 16 de outubro é a data estimada para a posse solene dos novos auditores de Finanças e Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual e de auditores Fiscal da Receita Estadual. O início do curso de ambientação está marcado para começar em 19 de outubro.

“Fico muito feliz em poder desfrutar desse momento na gestão da Secretaria da Fazenda, quando vamos receber novos auditores fiscais. Uma luta de três anos para conseguir tornar esse concurso uma realidade e realizá-lo com grande sucesso. Prezamos pela transparência e pela realização de um certame capaz de selecionar os melhores para contribuir no serviço público, ajudando o estado a seguir se desenvolvendo. Parabéns a todas as equipes envolvidas”, declara o secretário da Fazenda de Alagoas, George Santoro.

Fonte: Agência Alagoas