Governo de Alagoas lança edital com 300 vagas de policial penal

Quem vai participar do concurso da Polícia Penal já pode dar um gás a mais nos estudos. É que o Governo de Alagoas, por meio da Secretaria do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), lançou, nesta sexta-feira (21), o edital do certame que prevê 300 vagas para a área no Estado. O documento está disponível no Diário Oficial e também pode ser conferido no site da Seplag, basta clicar aqui.

De acordo com o edital, que é voltado para o provimento de cargos na Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social (Seris), as provas objetivas acontecem no dia 22 de agosto e terão 3h30 de duração. No dia, os candidatos devem estar preparados para responder questões de conhecimentos gerais, complementares e específicas da área.

Organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o concurso para o cargo de policial penal (antigo agente penitenciário) tem salário inicial de R$ 3.800,00 e é voltado para aqueles que possuem nível superior.

“Alagoas tem feito o dever de casa e a criação desse grande ciclo de concursos é uma prova disso. O certame para os futuros policiais penais do Estado é um dos que temos muito orgulho em entregar e vai fortalecer o trabalho já desenvolvido pela Seris. Nosso estado passou por muitas transformações nesses últimos anos e, com o ingresso dos novos servidores, não temos dúvidas de que vamos alcançar resultados ainda mais positivos”, pontua o secretário titular da Seplag, Fabrício Marques Santos.

Inscrições

Ainda conforme a publicação, as inscrições para o certame, que acontecem exclusivamente no site do Cebraspe, se iniciam às 10h da próxima sexta-feira (28) e se encerram às 18h do dia 02 de julho, horário de Brasília. Os candidatos que vão participar do concurso pagam uma taxa no valor de R$ 95,00.

Fonte: Agência Alagoas