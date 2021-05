Governo de Alagoas lança edital para concurso do Corpo de Bombeiros Militar

O Governo de Alagoas divulgou, nesta sexta-feira (07), o edital para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL). A publicação do documento está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE/AL) e pontua todas as regras do certame, que será organizado e realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Segundo o edital, 170 vagas serão ofertadas para compor o quadro efetivo do órgão, sendo 150 para soldado e 20 para oficial. Os salários, após o Curso de Formação de Praças, variam entre R$ 4.250,06, para soldado, e R$ 9.602,72 para oficial – com estágio probatório. A previsão, baseada no documento, é de que as provas sejam realizadas no dia 08 de agosto de 2021, em Maceió e Arapiraca.

Conforme anunciado também, as provas ocorrerão em turnos diferentes. Para o cargo de aspirante a oficial, a aplicação será pelo turno da manhã e terá duração de 4h e 30 minutos. Para soldado, no turno da tarde, com duração de 3h e 30 minutos. Essa medida foi adotada pelo Governo para garantir mais oportunidades a quem vai concorrer nos dois cargos.

Os candidatos que desejarem participar da seletiva devem se atentar ao período de inscrições, que começa a partir das 10h do próximo dia 17 de maio e prossegue até às 18h do dia 21 de junho de 2021, seguindo o horário de Brasília. O procedimento deverá ser feito somente via internet através do site do Cebraspe.

Além de todos os requisitos para a realização da inscrição no concurso, o edital publicado também possui informações sobre as etapas do processo, jornada de trabalho, entrega de documentos, conteúdo das avaliações, entre outros. A publicação pode ser conferida aqui.

De acordo com o secretário do Planejamento, Gestão e Patrimônio, Fabrício Marques, o certame, que integra o ciclo de concursos de Alagoas, é um investimento e uma oportunidade de oferecer aos alagoanos um serviço público renovado e ainda mais qualificado.

“Esse é apenas um dos vários certames que o Governo de Alagoas promoverá em 2021. O intuito é que tenhamos conosco, já no fim do ano, o quadro mais capacitado de profissionais para que possamos dar andamento aos projetos que vêm transformando o serviço público local”, explica o secretário titular da Seplag, Fabrício Marques.

Ciclo de concursos

Além desse, outros certames estão confirmados e devem ter edital divulgado ainda neste último trimestre. No total, serão ofertadas mais de 6 mil vagas para aqueles que têm interesse em ingressar no quadro de pessoal do Governo de Alagoas. Dentre as áreas anunciadas estão a Educação, a Ressocialização, a Fazenda, a Procuradoria Geral do Estado, a Saúde e as polícias Civil e Militar.

Fonte: Agência Alagoas