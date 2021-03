Governo de Alagoas regride todo o estado para a fase vermelha do distanciamento social

Com a piora nos indicadores da pandemia do coronavírus em Alagoas, o governador Renan Filho (MDB) decretou o retorno de todos os municípios para a fase vermelha, com fechamento de comércio, praias e shoppings aos fins de semana e restrição a circulação de pessoas. A medida tem validade de 14 dias, a partir de 0h de sexta-feira (19).

As fases de distanciamento no estado são classificadas em cinco etapas, nas cores vermelha, laranja, amarela, azul e verde (a mais flexível).

A mudança foi anunciada em entrevista coletiva online realizada na tarde desta terça (16). O último decreto mantinha na fase laranja Maceió e região, Zona da Mata e Litoral. Apenas as regiões Agreste e Sertão já estavam na fase vermelha.

Na coletiva, o governo deixou claro que não vai paralisar as escolas. As aulas presenciais nas escolas particulares continuam acontecendo no modelo híbrido (presencial e on-line). Nas escolas públicas, as aulas acontecem apenas no formato online.

As principais mudanças do novo decreto

Restrição de horário de circulação – enquanto durar a fase vermelha, nenhum cidadão poderá circular entre 21h e 5h, exceto se tiver cumprindo alguma necessidade essencial (veja ao final do texto os serviços autorizados)

Bares e restaurantes – proibido o funcionamento, sendo autorizado apenas na modalidade delivery e “pegue e leve”

Academias – com 30% de ocupação, mas com agendamento. Sendo vedado o atendimento de pessoas com comorbidade ou mais de 60 anos

Igrejas – com 30% da capacidade

Salões de beleza – com 50% da capacidade, mas atendimento somente com agendamento

Transporte intermunicipal – vedado integralmente enquanto durar o decreto

Praias, calçadões, lagoas, rios e clubes – proibido o funcionamento aos fins de semana. Fica autorizado o acesso de pessoas de segunda a sexta, mas em pequenos grupos ou individualmente

Bancos e casas lotéricas – continua mantido o funcionamento

Sobre a restrição de horário de circulação, o governador explicou que “quem não obedecer e não tiver motivo para estar na rua, a Polícia Militar vai acompanhar até a sua residência”.

Comércios e shoppings

A fase vermelha, originalmente, não autorizava funcionamento do comércio, mas dessa vez fica autorizada a abertura de lojas, seguindo restrições de dias e horários para cada segmento:

Centro – 9h às 17h, sendo proibido o funcionamento aos sábados, domingos e às segundas-feiras

Lojas de rua e galeria – 10h às 18h, sendo proibido o funcionamento aos sábados, domingos e segundas-feiras

Shoppings – 11h às 20h, sendo proibido o funcionamento aos sábados, domingos e terças-feiras

Para o endurecimento das medidas, o fator determinante foi o aumento da taxa de mortes por Covid-19 no estado, saindo do patamar de 80 óbitos por semana para 131 óbitos por semana.

“Tem estado que já tem mais de mil pessoas na fila em busca de um leito pra tratar Covid, tem estado em que as pessoas estão morrendo sem ter acesso a um leito de UTI, sem respirador e sem oxigênio. É isso que a gente não quer ver chegar aqui e por isso nós precisaremos interromper algumas atividades, levando todo o estado para a área vermelha”, disse Renan Filho.

Fonte: G1/AL