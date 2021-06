Governo de Alagoas renova decreto de combate à Covid-19

O Governo de Alagoas renovou o decreto governamental de enfrentamento ao novo coronavírus por mais 15 dias. A prorrogação das medidas foi provocada pelo patamar alto em que se mantêm os principais indicadores da pandemia, como a ocupação de leitos de UTI e o número de óbitos, segundo anunciou o governador Renan Filho em mensagem postada nas redes oficiais na tarde desta quinta-feira (10).

“Renovei, sem alteração, por 15 dias, o decreto relativo ao Plano de Distanciamento Social Controlado. A taxa de ocupação de leitos e o número de óbitos seguem altos e balizaram a decisão”, publicou Renan Filho, que também alertou à população: “Evitem aglomerações, usem máscaras. Vacine-se quando chegar sua vez. Proteja sua vida!”.

Portanto, as mesmas regras do decreto anterior (nº 74.511) continuam em vigor. O funcionamento de estabelecimentos comerciais e o acesso a praias, rios e marinas seguem vedados aos fins de semana e feriados, e o horário segue o exposto no decreto. Academias, clubes e centros de ginásticas permanecem fechados aos domingos e feriados, e a restrição de horário para circulação de pessoas continua mantida entre 05h e 20h, todos os dias.

O cenário nas unidades hospitalares exige atenção. A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid-19 permanece acima dos 92% há vários dias. Em paralelo, crescem também as taxas de óbito e transmissão.

Os esforços e os investimentos promovidos pelo Estado ao longo de mais de um ano de pandemia têm contribuído decisivamente para a preservação de vidas. Alagoas apresenta uma das menores taxas de óbitos por 100 mil habitantes do país. E no outro destaque nacional, o estado é um dos que mais aplicou na população as vacinas recebidas.

A chegada das vacinas fortaleceu o enfrentamento ao vírus, mas o apelo à população persiste: higienizar as mãos com frequência, utilizar máscara ao sair de casa e cumprir com rigor os protocolos de distanciamento social. O papel do cidadão é fundamental na luta contra o vírus.

A seguir, confira as medidas renovadas com o novo decreto:

– Segue vedado o acesso, a circulação e utilização das praias, marinas, rios e lagoas, inclusive os calçadões, no sábado, domingo e feriados, para qualquer tipo de atividade comercial ou social, bem como atividades físicas.

– No comércio, as lojas do Centro funcionam das 9h às 17h, de terça a sexta-feira, e permanecem fechadas a segundas-feiras, além de fins de semana e feriados. A restrição é a mesma para as lojas de rua e galerias, mas com horário de funcionamento diferenciado: 10h às 18h. Já a abertura dos shopping centers fica vedada também às terças-feiras, além de fins de semana e feriados, com horário de funcionamento entre 11h e 20h.

– No caso dos bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres, a abertura aos sábados e domingos pode ocorrer apenas por serviços de entrega, inclusive por aplicativo, e na modalidade “Pegue e Leve”, sendo expressamente proibido o consumo local, tanto de bebidas quanto de comidas. Entre segundas e sextas, o funcionamento normal segue liberado das 5h às 20h.

– Academias, clubes e centros de ginásticas continuam a abrir as portas entre segunda e sexta, das 5h às 20h, mas com funcionamento proibido aos domingos e feriados.

– Restrição de horário de circulação das pessoas nas ruas e logradouros públicos das 21h às 5h.

– Teatros, museus, parques temáticos e cinemas permanecem fechados.

Fonte: Agência Alagoas