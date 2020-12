Governo de Alagoas vai construir ponte entre Penedo e Neópolis com recursos próprios

O governador Renan Filho afirmou, nesta sexta-feira (11), que vai construir a ponte sobre o Rio São Francisco, entre Penedo (AL) e Neópolis (SE), com recursos próprios do Tesouro Estadual.

“Nós tomamos a decisão de fazer, com recursos próprios do Governo de Alagoas, a ponte que ligará Penedo a Neópolis”, anunciou.

A obra é um sonho antigo dos que moram na região ribeirinha. A travessia é feita por meio de balsas e outras embarcações.

“Trata-se de uma ponte que vai interligar os estados de Alagoas e de Sergipe e que será 100% custeada com recursos do Tesouro do Estado de Alagoas para garantir mais desenvolvimento a Penedo, ao Baixo São Francisco e a toda aquela região, que precisa de uma alternativa viária nova para se desenvolver”, completou.

O anúncio foi feito pelo governador na manhã desta sexta-feira (11), durante a visita às obras de duplicação da AL-220, entre Maceió e Arapiraca.

Na ocasião, ele também informou que a licitação para construção do Aeroporto Costa dos Corais, em Maragogi, no Litoral Norte de Alagoas, acontecerá na próxima segunda-feira (14).

“Nós esperamos, no começo de janeiro, dá a ordem de serviço para iniciar essa obra, que é fundamental para o desenvolvimento do Estado e um sonho muito antigo. Desde lá atrás, com o apoio do senador Renan, a gente vem tentando conseguir e agora Alagoas vai fazer essa obra com recursos próprios”, assegurou.

Fonte: Agência Alagoas