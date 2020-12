Governo de SP diz que CoronaVac tem eficácia suficiente

A vacina contra o coronavírus CoronaVac atingiu um nível de eficácia suficiente nos testes para que seja solicitado o uso emergencial no Brasil e na China, disseram autoridades do governo de São Paulo e o presidente do Instituto Butantan, nesta quarta-feira.

“Atingimos a superioridade da eficácia da vacina com índices exigidos pela Anvisa e Organização Mundial de Saúde (OMS)”, disse o secretário de Saúde paulista, Jean Gorinchteyn, em entrevista coletiva.

Esperava-se para esta quarta-feira o anúncio do percentual de eficácia da vacina, mas a divulgação foi adiada. Segundo o presidente do Butantan, Dimas Covas, a empresa chinesa Sinovac, que desenvolveu a vacina, solicitou prazo de 15 dias para divulgação exata dos dados de eficácia.

A parceira chinesa pediu que não houvesse divulgação do número de eficácia para que anúncio de número fosse feito em conjunto com os resultados de outros países, afirmou.

As autoridades paulistas garantiram, no entanto, que a eficácia da vacina ficou acima dos 50% exigidos para que uma vacina seja considerada eficiente.

Fonte: Terra