Governo define Cebraspe como banca organizadora para concurso do CBMAL

O Governo de Alagoas definiu o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) como a banca organizadora do concurso público para os cargos de oficial e soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas (CBMAL). A publicação está disponível na edição suplementar do Diário Oficial desta quarta-feira (31).

Com a banca definida, o certame, desenvolvido pelo Núcleo de Concurso Público (NCP) da Secretaria do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), está mais próximo de ter seu edital divulgado.

“A Cebraspe organizou, com muito sucesso, todos os concursos anteriores que realizamos aqui no Estado. Por ser uma instituição respeitada nacionalmente, nos dá mais tranquilidade nesse processo e segurança de celeridade para os próximos passos”, pontua o secretário do Planejamento e Gestão, Fabrício Marques Santos.

Previsto para ser lançado até junho deste ano, o edital contemplará 150 vagas para soldado e 20 para oficial combatente do CBM. A expectativa é que as nomeações também ocorram de forma célere, ainda entre o final deste ano e o início de 2022.

“Estamos trabalhando de forma muito focada para que todos os certames sejam feitos com muita presteza, transparência e de maneira rápida, com vistas a fazer com que tanto os candidatos se sintam seguros no processo seletivo, quanto o próprio Estado na nomeação dos novos servidores. O intuito é que tenhamos conosco, já no fim do ano, o quadro mais capacitado de profissionais para dar andamento aos projetos que vêm transformando o serviço público local”, afirma o titular da Seplag.

Além desse, outros certames estão sendo desenvolvidos e também devem ter edital divulgado ainda neste semestre pelo Estado. No total, serão ofertadas mais de 6 mil vagas para aqueles que têm interesse em ingressar no quadro de pessoal do Governo de Alagoas.

Integrando o ciclo de concursos, também estão sendo desenvolvidos certames para áreas como a da Polícia Militar de Alagoas, da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social (Seris), da Polícia Civil, da Educação, da Fazenda, da Procuradoria Geral do Estado e da Saúde.

Fonte: Agência Alagoas