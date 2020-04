Governo distribui mais 10 mil testes rápidos para municípios do interior de Alagoas

A Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau/AL) vai enviar mais 10 mil unidades de testes rápidos para detecção da Covid-19 nos 102 municípios alagoanos. A iniciativa reforça o envio de 13 mil testes encaminhados há menos de duas semanas, totalizando 23 mil testes.

O objetivo da ação é identificar principalmente os casos assintomáticos da doença, agilizando, dessa maneira, o isolamento domiciliar ou hospitalar das pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

A medida de enfrentamento à pandemia foi comunicada à direção do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems/AL). Os testes rápidos foram enviados pelo Ministério da Saúde (MS) e são indicados para testagem de indivíduos que, após contato com pessoas que tiveram diagnóstico positivo para a Covid-19, apresentam sintomas como febre, tosse e dificuldade para respirar.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, o aumento da testagem para a Covid-19 comprova o empenho do Governo de Alagoas em estabelecer parceria com os 102 municípios no combate à disseminação da doença. Para o gestor da saúde estadual, a ampliação da detecção do novo coronavírus contribui para identificar os casos confirmados com mais agilidade, principalmente nos casos assintomáticos, que possam estar sendo foco de contaminação em suas cidades de origem.

“Estamos atuando em parceria com os municípios alagoanos no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, no intuito de achatarmos a curva epidemiológica de casos da Covid-19 em Alagoas. Nos últimos dias, verificamos um aumento exponencial de casos confirmados e óbitos e, de acordo com o Boletim Epidemiológico da Sesau, em 30 municípios já temos pelo menos uma pessoa testada positiva, além de haver casos em investigação em 73 das 102 cidades alagoanas. Números que comprovam a necessidade de ampliamos a testagem”, ressaltou Alexandre Ayres.

Conforme o último Boletim Epidemiológico divulgado pela Sesau na segunda-feira (27), mais 83 casos de Covid-19 foram confirmados em Alagoas, totalizando 643. Também foi confirmada a 34ª morte, sendo 22 de pessoas que residiam em Maceió e as demais que moravam em Marechal Deodoro (2), São Miguel dos Milagres (1), Viçosa (1), Anadia (1), Limoeiro de Anadia (1), Paripueira (1), Ibateguara (1), Maribondo (1), Matriz do Camaragibe (1), São Paulo (1) e Pernambuco (1), segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs).

Fonte: Agência Alagoas