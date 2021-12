Governo divulga previsão para convocar aprovados em concursos

A Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) divulgou nesta terça-feira (21) que pretende convocar em fevereiro de 2022 os aprovados nos concursos da Secretaria da Saúde (Sesau), da Secretaria da Educação (Seduc) e da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

O secretário Fabrício Marques informou que o teste de aptidão física (TAF) do concurso da Secretaria de Ressocialização (Seris) para Polícia Penal também está previsto para o final de fevereiro.

O anúncio foi feito durante a live em que o titular da Seplag divulgou que o Governo de Alagoas vai retomar de onde parou o concurso para o Corpo de Bombeiros Militar. O governo está cumprindo decisão judicial da desembargadora Esther Manso. A decisão não contemplou os concursos da Polícia Civil e Polícia Militar, que continuam cancelados.

Confira as datas das próximas etapas dos concursos

Convocação dos aprovados

Concurso da Sesau – final de fevereiro de 2022

Concurso da Seduc – final de fevereiro de 2022

Concurso da Sefaz – fevereiro de 2022

TAF Seris

final de fevereiro de 2022

Publicação do novo cronograma do concurso do Corpo de Bombeiros

Concurso CBMAL: até 5 de janeiro

Publicação do novo cronograma de reaplicação das provas da PM e PC

Concursos PM-AL e PC-AL: até 5 de janeiro

Fonte: G1/AL