Governo divulga ranking da vacinação nos municípios alagoanos

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) disponibiliza dados sobre vacinação em todo o território alagoano, conforme anunciado pelo governador Renan Filho e pelo secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, nessa quinta-feira (6), durante coletiva de imprensa para falar sobre as medidas para o fortalecimento das ações de combate à Covid-19 em Alagoas. O objetivo é incentivar a imunização no Estado.

O ranking apresenta os 102 municípios do Estado, separadamente, e disponibiliza a cobertura vacinal em cada um deles. Vale esclarecer que o percentual de pessoas vacinadas depende da quantidade de pessoas residentes no município. Esse número pode ser calculado de acordo com a quantidade total de pessoas ou pode ser calculado considerando-se a população vacinável, ou seja, as pessoas com 12 anos ou mais.

Importante destacar, ainda, que o percentual de pessoas vacinadas é maior quando calculado a partir da população vacinável em comparação com a população geral, pois, da primeira forma, o universo de pessoas é menor, já que desconsidera as pessoas com menos de 12 anos.

Os dados foram retirados da plataforma Localiza SUS e para acessar a tabela de vacinação em Alagoas, basta clicar neste link.

