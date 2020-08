Governo divulga resultado provisório de etapa do concurso da Sefaz

A Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) divulgou o resultado provisório na avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência no concurso da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz). A publicação está disponível na edição suplementar do Diário Oficial de terça-feira (11).

Para conferir a publicação com a lista dos candidatos aprovados na avaliação biopsicossocial, basta clicar aqui.

O documento, que contempla os candidatos do cargo de Auditor de Finanças e Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual e de Auditor Fiscal da Receita Estadual, traz a lista por cargo, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

De acordo com a Seplag, é possível interpor recurso contra o resultado até as 18 horas desta quinta-feira (13) por meio do Sistema de Interposição de Recurso. A previsão é que já no dia 20 de agosto sejam divulgados tanto o resultado final desta etapa, quanto o do concurso público em geral.

Fonte: Ascom Seplag